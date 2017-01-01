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Демонтированные знаки реверса на участке проспекта Мира от Сухаревской до Грохольского переулка

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:44
  • 20
  • 1

Демонтированные знаки реверса на участке проспекта Мира от Сухаревской до Грохольского переулка.

  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    21:30
    В 19:35 по М24. Копия эфира http://tv.m24.ru/videos/139551
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