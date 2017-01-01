Ликвидирована реверсивная полоса на проспекте Мира от улицы Трифоновская

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Реверсивная полоса движения на проспекте Мира ликвидирована, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). «В настоящее время проводятся работы по изменению организации дорожного движения на проспекте Мира. По новой схеме реверсивная полоса ликвидируется. Сейчас разметка реверсивной полосы уже убрана, комплексы фотовидеофиксации на этот вид нарушения отключены, знаки и реверсивные светофоры будут демонтированы в ближайшие два дня. Реверсивная полоса вводиться на данном участке больше не будет», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что отмена реверсивной полосы связана с двумя факторами: безопасностью движения и учетом интенсивности движения - транспортного спроса. «Первая причина: безопасность дорожного движения. В начале реверсивной полосы перед ул. Трифоновская наблюдалась повышенная аварийность. Водители не всегда понимали, каким образом там нужно ехать, некоторые водители с ул. Трифоновская выезжали на реверсивную полосу «в лоб» едущим в центр. Организовать реверсивную полосу по-другому здесь сложно из-за изгиба проезжей части перед ул. Трифоновская», - пояснил собеседник. По его словам, обследование транспортных потоков показало, что на южной половине этого участка больше полос требуется в центр, а на северной части - из центра в течение всего дня. «Связано это с тем, что в южной части движение в центр ограничивает светофор перед Садовым кольцом, а в северной - движение в область лимитирует светофор перед ул. Трифоновская, именно там и нужно больше полос независимо от времени суток. Кроме того, как заявляли ранее, на данном участке появится выделенная полоса для общественного транспорта», - добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что ликвидация данной реверсивной полосы является единичным случаем. Адрес съёмки: Москва, ЦАО, проспект Мира / улица Трифоновская.