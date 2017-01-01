Пожар в кафе на юго-востоке Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 22:40
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- 115
В 20:42 от очевидца на пульт дежурного поступила информация о пожаре по адресу: ул. Люблинская, д. 70
По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание мебели на кухне в кафе двухэтажного отдельностоящего здания, площадь загорания составила 10 кв.м., людей в кафе не было. Была угроза перехода пламени на соседний автосервис.
В 21.05 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован.мо
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