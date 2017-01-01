Пожар в кафе на юго-востоке Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 22:40

115

115 0

115

115 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194152

В кафе на Люблинской улице произошел пожар.В 20:42 от очевидца на пульт дежурного поступила информация о пожаре по адресу: ул. Люблинская, д. 70По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание мебели на кухне в кафе двухэтажного отдельностоящего здания, площадь загорания составила 10 кв.м., людей в кафе не было. Была угроза перехода пламени на соседний автосервис.В 21.05 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован.мо