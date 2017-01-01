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Главная  /  Репортажи  /  Фестиваль альтернативного транспорта "Московский трансформер" проходит в парке Сокольники

Фестиваль альтернативного транспорта "Московский трансформер" проходит в парке Сокольники

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:21
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30 сентября 2017 г. на Фонтанной площади парка «Сокольники» проходит фестиваль альтернативного транспорта «Московский трансформер». В рамках события посетители парка могли ознакомиться с представленными площадками различных сообществ альтернативного транспорта (велосипедисты, роллеры, самокатчики, лонгбордисты, электрические виды транспорта). На протяжении всего мероприятия на каждой из площадок проходят показательные выступления, мастер-классы, соревнования, эстафеты, а также можно бесплатно продиагностировать и отремонтировать свой транспорт. Помимо тематических площадок, гостей и участников фестиваля ожидала развлекательная программа от ведущего, выступления творческих коллективов и известных диджеев, а также розыгрыши подарков за самое активное участие в мероприятии. В качестве соорганизаторов в мероприятии принимают участие велоклуб «32 спицы», велоклуб «МГУ», Федерация лонгбординга, Федерация роллер-спорта, сообщество городских самокатов «Let’s kick», сообщество электрического транспорта «Eltreco» и школа джамперов «Bocking Coach». Мероприятие завершится в 18 часов розыгрышем призов, а участники обратятся к собравшимся гостям с торжественным словом о значимости использования альтернативного транспорта.

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