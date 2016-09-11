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Аварийное приземление самолета АН-148 в аэропорту Талакана в Якутии

Автор:
mobil_vestnik
Дата публикации:
17:23
  • 142
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Самолёт авиакомпании "Ангара", совершил аварийную посадку в аэропорту Талакана в Якутии из-за возгорания в двигателе.

  • 142
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