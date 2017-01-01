Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фестиваль альтернативного транспорта "Московский трансформер" в парке Сокольники

Фестиваль альтернативного транспорта "Московский трансформер" в парке Сокольники

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:50
  • 95
  • 1

30 сентября на Фонтанной площади парка "Сокольники" пройдет Первый в Москве фестиваль альтернативного транспорта "Московский трансформер", на котором были представлены площадки различных сообществ альтернативного транспорта: велосипедисты, роллеры, самокатчики, лонгбордисты, электрические виды транспорта. На протяжении всего мероприятия на каждой из площадок проходили показательные выступления, мастер-классы, соревнования, эстафеты, а также можно было бесплатно продиагностировать и отремонтировать свой транспорт. Помимо тематических площадок, гостей и участников фестиваля ждала развлекательная программа от ведущего, выступления творческих коллективов и известных диджеев, а также розыгрыши подарков за самое активное участие в мероприятии. Во время фестиваля состоялся массовый заезд представителей различных видов альтернативного транспорта. Велосипедисты, роллеры, самокатчики и лонгбордисты проследовали организованной колонной по территории парка, ознаменовав объединение альтернативного транспорта.

  • 95
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    20:31
    АГН в 20:22: http://www.mskagency.ru/materials/2710231
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
20:47 | Uwis
Осенний променад москвичей и гостей столицы на ВДНХ
31 1
29.09 11:00 | Uwis
На станции метро "Бульвар Рокоссовского" установили новые турникеты
43 0
18:00 | tim777
Фестиваль альтернативных видов транспорта: массовый заезд участников мероприятия в парке Сокольники
60 0
17:21 | tim777
Фестиваль альтернативного транспорта "Московский трансформер" проходит в парке Сокольники