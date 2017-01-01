Фестиваль альтернативного транспорта "Московский трансформер" в парке Сокольники

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:50

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30 сентября на Фонтанной площади парка "Сокольники" пройдет Первый в Москве фестиваль альтернативного транспорта "Московский трансформер", на котором были представлены площадки различных сообществ альтернативного транспорта: велосипедисты, роллеры, самокатчики, лонгбордисты, электрические виды транспорта. На протяжении всего мероприятия на каждой из площадок проходили показательные выступления, мастер-классы, соревнования, эстафеты, а также можно было бесплатно продиагностировать и отремонтировать свой транспорт. Помимо тематических площадок, гостей и участников фестиваля ждала развлекательная программа от ведущего, выступления творческих коллективов и известных диджеев, а также розыгрыши подарков за самое активное участие в мероприятии. Во время фестиваля состоялся массовый заезд представителей различных видов альтернативного транспорта. Велосипедисты, роллеры, самокатчики и лонгбордисты проследовали организованной колонной по территории парка, ознаменовав объединение альтернативного транспорта.