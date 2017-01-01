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На Шоссейной улице в Москве произошел пожар на свалке

Автор:
Юлия Егельская
Дата публикации:
17:23
  • 31
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На Шоссейной улице в Москве произошел пожар на свалке.

  • 31
  • 0

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