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Фестиваль альтернативных видов транспорта: массовый заезд участников мероприятия в парке Сокольники

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:00
  • 43
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Фестиваль альтернативных видов транспорта «Московский трансформер» состоялся в парке «Сокольники». В рамках мероприятия велосипедисты, роллеры, самокатчики и лонгбордисты устроили массовый заезд. Около сотни человек организованной колонной проследовали по территории парка. Также в рамках фестиваля прошли показательные выступления, мастер-классы, соревнования, эстафеты. Гостей ожидала развлекательная программа с участием творческих коллективов и известных диджеев, розыгрыши подарков.

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