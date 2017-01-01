Автобус и самосвал столкнулись на Кавказском бульваре в Москве: 3 пострадавших

Автор: denis947 Дата публикации: 18:04

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На юге Москвы произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса. На пересечении Кавказского бульвара и улицы Бехтерева самосвал "Камаз" протаранил рейсовый автобус, следовавший по 217 маршруту. От удара автобус развернуло на 360 градусов и он встал поперек дороги, самосвал от удара также развернуло и он вылетел на тротуар. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, бригады Скорой помощи и совершил посадку медицинский вертолёт. В результате аварии пострадали три человека.