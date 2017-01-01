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Главная  /  Репортажи  /  Автобус и самосвал столкнулись на Кавказском бульваре в Москве: 3 пострадавших

Автобус и самосвал столкнулись на Кавказском бульваре в Москве: 3 пострадавших

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:04
  • 868
  • 2

На юге Москвы произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса. На пересечении Кавказского бульвара и улицы Бехтерева самосвал "Камаз" протаранил рейсовый автобус, следовавший по 217 маршруту. От удара автобус развернуло на 360 градусов и он встал поперек дороги, самосвал от удара также развернуло и он вылетел на тротуар. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, бригады Скорой помощи и совершил посадку медицинский вертолёт. В результате аварии пострадали три человека.

  • 868
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    20:10
    АГН в 19:34: http://www.mskagency.ru/materials/2710225
  • tim777
    20:43
    По М24 в 19:01: http://tv.m24.ru/videos/139610
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