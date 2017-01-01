Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Осенний променад москвичей и гостей столицы на ВДНХ

Осенний променад москвичей и гостей столицы на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:47
  • 15
  • 0

Осенний променад москвичей и гостей столицы на ВДНХ.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
20:46 | LaimeLaim
Выставка хризантем в Столешниковом переулке
41 1
29.09 02:02 | Uwis
Скульптуры рабочего-механизатора и колхозницы-комбайнера после реставрации можно увидеть на главном фасаде павильона "Космос"
50 0
08.09 11:55 | Uwis
9 и 10 сентября в Москве организуют "звёздные" экскурсии