Два человека тяжело пострадали в результате ДТП с участием "Бентли" в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 30.09 22:32

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30 сентября поздно вечером в центре Москвы произошло ДТП. На Фрунзенской набережной столкнулись а/м "Бентли Континенталь" и мотоциклист. Мотоциклист с пассажиром двигался по Фрунзенской набережной в сторону ТТК. В районе дома №38 перед мотоциклистом со встречной полосы стал совершать левый поворот водитель а/м "Бентли". Байкер не успел увернуться от автомобиля и столкнулся с ним по касательной. От удара мотоцикл упал на проезжую часть и в таком положении его протащило несколько десятков метров до перекрёстка со 2-ой Фрунзенской улицей, где он врезался в столб и загорелся. В результате ДТП с различными травмами был госпитализирован мотоциклист и его пассажир. Состояние обоих медики оценивают как тяжелое. На место происшествия позднее прибыли несколько экипажей ГИБДД и пожарный расчет. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.