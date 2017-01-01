Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Два человека тяжело пострадали в результате ДТП с участием "Бентли" в центре Москвы

Два человека тяжело пострадали в результате ДТП с участием "Бентли" в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
30.09 22:32
  • 135
  • 0

30 сентября поздно вечером в центре Москвы произошло ДТП. На Фрунзенской набережной столкнулись а/м "Бентли Континенталь" и мотоциклист. Мотоциклист с пассажиром двигался по Фрунзенской набережной в сторону ТТК. В районе дома №38 перед мотоциклистом со встречной полосы стал совершать левый поворот водитель а/м "Бентли". Байкер не успел увернуться от автомобиля и столкнулся с ним по касательной. От удара мотоцикл упал на проезжую часть и в таком положении его протащило несколько десятков метров до перекрёстка со 2-ой Фрунзенской улицей, где он врезался в столб и загорелся. В результате ДТП с различными травмами был госпитализирован мотоциклист и его пассажир. Состояние обоих медики оценивают как тяжелое. На место происшествия позднее прибыли несколько экипажей ГИБДД и пожарный расчет. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

  • 135
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
00:27 | Uwis
Бесплатный мастер-класс по бумажному конструированию «Юный архитектор. Армия и флот» прошел на ВДНХ
85 0
00:25 | Max_019
В лобовом ДТП на Селигерской улице пострадал 1 человек
52 0
30.09 00:08 | Uwis
В парке «Зарядье» регулярно приходится устранять последствия наплыва посетителей
702 3
26.09 20:06 | denis947
Шесть машин столкнулись на Каширском шоссе: 2 пострадавших
76 0
08.09 12:21 | mreportertv
Супергерой спас попавшего в ДТП мотоциклиста в Таиланде