Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В лобовом ДТП на Селигерской улице пострадал 1 человек

В лобовом ДТП на Селигерской улице пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
00:25
  • 85
  • 0

Поздним вечером 30 сентября на севере столицы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Селигерской улице, у дома 26, лоб в лоб столкнулись 2 автомобиля: "БМВ Х6" и "Киа Рио". Со слов очевидцев, автомобиль "БМВ" ехал на высокой скорости от Дмитровского шоссе в сторону центра, а второй участник ДТП-навстречу. Водитель автомобиля "БМВ" выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Киа". Водитель "Киа" пытался уйти от столкновения, но избежать его не удалось. После столкновения автомобиль "Киа" вылетел на газон на противоположной стороне дороги, а "БМВ" развернуло в обратную сторону.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Киа". Ему потребовалась госпитализация. Водитель "БМВ" имел явные признаки алкогольного опьянения. После продувки на алкоголь алкотестер сотрудников ДПС показал, что в организме водителя содержится 0,9 промилле. Однако, в разговоре водитель факт управления автомобилем полностью отрицал. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

  • 85
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
00:27 | Uwis
Бесплатный мастер-класс по бумажному конструированию «Юный архитектор. Армия и флот» прошел на ВДНХ
135 0
30.09 22:32 | tim777
Два человека тяжело пострадали в результате ДТП с участием "Бентли" в центре Москвы
116 1
29.09 14:03 | Max_019
Памятник офтальмологу Святославу Фёдорову открыли в Москве