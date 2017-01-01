В лобовом ДТП на Селигерской улице пострадал 1 человек

85

85 0

85

85 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194182

Поздним вечером 30 сентября на севере столицы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Селигерской улице, у дома 26, лоб в лоб столкнулись 2 автомобиля: "БМВ Х6" и "Киа Рио". Со слов очевидцев, автомобиль "БМВ" ехал на высокой скорости от Дмитровского шоссе в сторону центра, а второй участник ДТП-навстречу. Водитель автомобиля "БМВ" выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Киа". Водитель "Киа" пытался уйти от столкновения, но избежать его не удалось. После столкновения автомобиль "Киа" вылетел на газон на противоположной стороне дороги, а "БМВ" развернуло в обратную сторону.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Киа". Ему потребовалась госпитализация. Водитель "БМВ" имел явные признаки алкогольного опьянения. После продувки на алкоголь алкотестер сотрудников ДПС показал, что в организме водителя содержится 0,9 промилле. Однако, в разговоре водитель факт управления автомобилем полностью отрицал. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.