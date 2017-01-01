Бесплатный мастер-класс по бумажному конструированию «Юный архитектор. Армия и флот» прошел на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 00:27

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В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ прошел бесплатный мастер-класс по бумажному конструированию «Юный архитектор. Армия и флот». Участники мероприятия под руководством инструктора собирали модели легендарных танков, одномачтового парусника (ботика) Петра I и русскую ладью. Сделанные своими руками поделки юные архитекторы и конструкторы после мероприятия могли забрать с собой.