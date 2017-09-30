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Главная  /  Репортажи  /  Неопознанный летающий объект над центром столицы (30.09.2017 г.)

Неопознанный летающий объект над центром столицы (30.09.2017 г.)

Автор:
Vladblog
Дата публикации:
03:08
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Стоя на смотровой площадке Центральнаго Детского Магазина, мы заметили длинный, парящий объект над Красной Площадью. Сначала он был похож на самолет, но сопоставив его с башней стало видно, что объект завис, можно было подумать, что это летела птица (сокол или орел), но объект был слишком уж велик для птицы. На 18 секунде этот объект взлетает, изгибаясь словно змея, и летит назад, затем он выпрямился и завис, к концу видео он из длинной черной полосы превратился в черный шар и стал уменьшаться. Если бы это был самолёт, то он бы уже улетел, если вертолёт, то тоже этот вариант не подходит, ибо вертолёт не может изгибаться, как змея, квадракоптер - ну уж слишком это большой размер для коптера, птица - тоже не подходит, так как не видно движений крыльев и, ну ни один из вариантов, если рассуждать логически, не подходит. Так что можно предположить, что это НЛО, ибо над Красной площадью не раз появлялись какие-то странные объекты, не похожие ни на самолёт, ни на вертолёт, не уж тем более и на птицу.

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