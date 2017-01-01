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Водопроводный кран пьет воду из стакана в Перми

Автор:
by.dimon59
Дата публикации:
13:17
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Водопроводный кран пьет воду из стакана в Перми. Местные жители назвали забавное явление - похмельем у крана. :)

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