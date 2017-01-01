На Северодвинской улице загорелись гаражи

67

67 0

Утром 1 октября на северо-востоке столицы по адресу: ул. Северодвинская, вл. 19, на автостоянке произошло загорание гаража. Оперативно прибывшие пожарные при помощи специнструмента начали вскрывать горящий и соседние с ним гаражи и осуществлять проливку. Из горящего гаража был вынесен газовый баллон. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Причину пожара установят дознаватели. Пострадавших нет.