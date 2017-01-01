На Северодвинской улице загорелись гаражи
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 09:40
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Утром 1 октября на северо-востоке столицы по адресу: ул. Северодвинская, вл. 19, на автостоянке произошло загорание гаража. Оперативно прибывшие пожарные при помощи специнструмента начали вскрывать горящий и соседние с ним гаражи и осуществлять проливку. Из горящего гаража был вынесен газовый баллон. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Причину пожара установят дознаватели. Пострадавших нет.
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