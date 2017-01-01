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Водитель "ВАЗа" чуть не устроил серьезное лобовое ДТП, пытаясь обогнать фуру

Автор:
korb79
Дата публикации:
13:17
  • 14
  • 0

На трассе в Тамбовской области водитель "ВАЗа" чуть не устроил серьезное лобовое ДТП, пытаясь обогнать фуру.

  • 14
  • 0

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