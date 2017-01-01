Водитель "ВАЗа" чуть не устроил серьезное лобовое ДТП, пытаясь обогнать фуру

Автор: korb79 Дата публикации: 13:17

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На трассе в Тамбовской области водитель "ВАЗа" чуть не устроил серьезное лобовое ДТП, пытаясь обогнать фуру.