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Платформа станции метро "Студенческая" открылась сегодня для пассажиров после ремонта

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:23
  • 22
  • 0

Платформа станции метро "Студенческая" открылась сегодня для пассажиров после капитального ремонта.

  • 22
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