Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Акция "Стань другом милосердия" проходит у Храма Христа Спасителя

Акция "Стань другом милосердия" проходит у Храма Христа Спасителя

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:03
  • 11
  • 0

Акция "Стань другом милосердия" проходит у Храма Христа Спасителя.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
13:47 | Max_019
Пьяный водитель устроил два ДТП и скрылся на Ярославском шоссе: есть пострадавшие
49 0
19.09 13:52 | DELUXE TV
Акция "Подарок Судьбы" прошла у Новодевичьих прудов в Москве