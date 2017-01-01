Пьяный водитель устроил два ДТП и скрылся на Ярославском шоссе: есть пострадавшие

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Днём 1 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП. На дублёре Ярославского шоссе, у дома 115, произошло столкновение 2 автомобилей: "Citroen Jumper" и "Fiat Albea". Оба автомобиля двигались по дублёру Ярославского шоссе в сторону центра. Перед пересечением с Малыгинским проездом водитель автомобиля "Фиат" начал останавливаться перед запрещающим сигналом светофора. Тут же в заднюю часть его автомобиля врезался микроавтобус "Ситроен". От удара автомобиль "Фиат" отбросило влево, он пересёк полосу для маршрутных транспортных средств и врезался в опору подземного пешеходного перехода. Водитель микроавтобуса, не останавливаясь, с места ДТП уехал. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Фиат". Ей потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС начали преследовать скрывшийся микроавтобус. Его удалось остановить у МКАД. Автомобиль был перемещён к месту ДТП. Водитель автомобиля находился в неадекватном состоянии. Медосвидетельствование сотрудниками ДПС показало, что в организме водителя содержится 0,9 промилле алкоголя. В процессе освидетельствования к месту ДТП приехал водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero Sport" и указал сотрудникам ДПС, что этот же водитель автомобиля незадолго до указанного ДТП совершил ещё одно ДТП. Водитель "Ситроена" у МКАД задел правой стороной его автомобиль. Сотрудниками ДПС было всё зафиксировано. Они разбираются в обстоятельствах ДТП.