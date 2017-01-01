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Финалистка музыкального конкурса «Евровидение-2013» Дина Гарипова в День музыки выступила в Московском метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:44
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1 октября в День музыки, певица и финалистка музыкального конкурса «Евровидение-2013» Дина Гарипова выступила в Московском метро в аванзале станции «Библиотека им. Ленина» Сокольнической линии. Певица для зрителей исполнила всеми известные композиции. В конце выступления, Дина сфотографировалась с пассажирами столичного метро, а также раздала автографы.

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