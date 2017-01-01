На Кировоградской улице сгорел внедорожник

Автор: denis947 Дата публикации: 15:25

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На юге Москвы в районе Чертаново ночью сгорели несколько автомобилей в разных местах. Сигнал о возгорании поступили с улицы Кировоградская, д. 32, к. 2. Неизвестные подожгли припаркованный внедорожник "Лексус". Также на улице Чертановская у дома 31, к. 2 был совершен поджог автомобиля "Тойота". От огня пострадал стоящий рядом автомобиль "Хендай". Все обстоятельства случившегося выясняются, полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения и ведет розыск преступников.