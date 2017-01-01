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Международный день пожилых людей отметили в Московском метрополитене

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:44
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Международный день пожилых людей отметили в Московском метрополитене. В этот день в столичной подземке для пассажиров старшего возраста организованы бесплатные экскурсии, уроки танцев и музыкальные концерты. В переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина» состоялся танцевальный мастер-класс. Пассажиров научили танцевать бальные и латиноамериканские танцы.

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