Парапланеристы парили над Нижним Новгородом у Чкаловской лестницы
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 15:59
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1 октября 2017. Нижний Новгород. Чкаловская лестница. 13:00. Двое парапланеристов радовали своими полетами горожан и гостей города. Погода была хмурая и серая, но они парили, управляли, мягко садились и взлетали, радуя всех своими разноцветными куполами! Их фотографировали и снимали на видео. Все с интересом наблюдали за этим действом! Почаще бы так и спасибо этим ребятам! Они – лучшие!
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