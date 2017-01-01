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Главная  /  Репортажи  /  Парапланеристы парили над Нижним Новгородом у Чкаловской лестницы

Парапланеристы парили над Нижним Новгородом у Чкаловской лестницы

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
15:59
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1 октября 2017. Нижний Новгород. Чкаловская лестница. 13:00. Двое парапланеристов радовали своими полетами горожан и гостей города. Погода была хмурая и серая, но они парили, управляли, мягко садились и взлетали, радуя всех своими разноцветными куполами! Их фотографировали и снимали на видео. Все с интересом наблюдали за этим действом! Почаще бы так и спасибо этим ребятам! Они – лучшие!

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