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Белки переодеваются в зимние шубки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:51
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Белки в столичных парках начали менять летние шубки на зимние. Оголодавшие белки ищут пропитание в опавшей листве.

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