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Подготовка клумб и газонов к зимнему сезону на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:46
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В парке на Поклонной горе готовят клумбы и газоны к зимнему сезону. С газонов и клумб убирают растения и покрывают на зиму опилками.

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