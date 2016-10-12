Подготовка клумб и газонов к зимнему сезону на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:46

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В парке на Поклонной горе готовят клумбы и газоны к зимнему сезону. С газонов и клумб убирают растения и покрывают на зиму опилками.