Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дрозды и скворцы пообедали рябиной

Дрозды и скворцы пообедали рябиной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:53
  • 22
  • 0

Большое количество скворцов и дроздов рябинников прилетели пообедать рябиной. Уже скоро рябинники отправятся на юг и только в конце зимы снова вернутся в столицу.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
21:35 | denis947
Площадь у метро "Царицыно" освобождают от самостроя
9 0
19:38 | Cabrio
В память о героях "Битвы за Москву" ВОВ на Поклонной горе выстроились машины-кабриолеты
31 0
28.07 18:26 | LaimeLaim
Много ягод наблюдается на рябине в городе
40 0
30.08 23:47 | LaimeLaim
Оголодавшие скворцы поедают рябину