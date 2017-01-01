Дрозды и скворцы пообедали рябиной

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:53

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Большое количество скворцов и дроздов рябинников прилетели пообедать рябиной. Уже скоро рябинники отправятся на юг и только в конце зимы снова вернутся в столицу.