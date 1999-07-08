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В память о героях "Битвы за Москву" ВОВ на Поклонной горе выстроились машины-кабриолеты

Автор:
Cabrio
Дата публикации:
19:38
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Более 40 автомобилей-кабриолетов минутой молчания почтили память советских военных защищавших Москву в годы ВОВ у мемориального комплекса на Поклонной Горе. Колонна из автолюбителей выстроилась у вечного огня - олицетворяя мужество и непоколебимый дух русского солдата. Водители из международного клуба кабриолетов "#БЕЗКРЫШИ" также возложили цветы к вечному огню. Событие было приурочено к важной дате в российской истории. 30 сентября 1941 года началось одно из самых значимых сражений в рамках Второй мировой войны – Битва за Москву, в ходе которой советским войскам впервые удалось остановить массированное наступление немецких войск и создать предпосылки для дальнейшего контрнаступления. Благодаря отваге и мужеству советского народа удалось не только отстоять столицу, но и ликвидировать непосредственную угрозу Москве. Это была первая большая победа Красной Армии в Великой Отечественной войне. Результаты битвы опровергли миф о непобедимости войск вермахта. Также кабриолетчики приняли участие в автомарше при участии Российского военно-исторического общества и Музея Победы. Колонной машины проехали по центральным улицам Москвы.

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