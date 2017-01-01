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В центре Москвы произошло возгорание в гостинице "Москва"

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:49
  • 55
  • 1

Пожарные потушили возгорание в гостинице «Москва». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу. «Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 2 кв. м, которое происходило в вентиляции на техническом этаже здания гостиницы по адресу: ул. Охотный Ряд, д. 2. Эвакуация не производилась. Информация о пострадавших не поступала», - сказал собеседник агентства. Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что по указанному адресу, где находится гостиница «Москва», произошло возгорание на крыше здания. Из-за происшествия частично перекрыли движение по ул. Охотный Ряд.

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Комментарии (1)

  • Max_019
    21:39
    АГН в 21:35: http://www.mskagency.ru/materials/2710331.
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