В центре Москвы произошло возгорание в гостинице "Москва"

Автор: tim777 Дата публикации: 20:49

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Пожарные потушили возгорание в гостинице «Москва». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу. «Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 2 кв. м, которое происходило в вентиляции на техническом этаже здания гостиницы по адресу: ул. Охотный Ряд, д. 2. Эвакуация не производилась. Информация о пострадавших не поступала», - сказал собеседник агентства. Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что по указанному адресу, где находится гостиница «Москва», произошло возгорание на крыше здания. Из-за происшествия частично перекрыли движение по ул. Охотный Ряд.