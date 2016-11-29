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Рекламные вывески вернулись на фасад исторического здания на Новокузнецкой улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:25
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В центре Москвы в районе Замоскворечье история с рекламными вывесками на историческом фасаде дома на Новокузнецкой улице получила свое продолжение. Сотрудники заведения "Караоке- Винный бар" по прошествии небольшого времени восстановили рекламные вывески на фасаде дома, а также дополнительно обеспечили рекламой соседнее деревянное одноэтажное строение. Стоит отметить, что около месяца назад по телеканалу "Россия 1" (Вести-Москва) вышел сюжет о том, как местные жители сообщили о том как бизнесмены уродуют исторические фасады (Подробнее тут: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2929344#) "Дом на Новокузнецкой — 1913 года постройки, числится в реестре объектов культурного наследия столицы. Если раньше собственники могли уродовать здания, как хотели, то теперь это невозможно. В постановлении 2013 года четко прописано: размещать вывески на исторических зданиях, объектах культурного наследия или просто домах, построенных ранее 1952 года, без соответствующего разрешения запрещено. На менее значимых строениях можно только с соблюдением определенных правил." - говорится в сюжете. Тогда собственник заведения произвел добровольный демонтаж рекламной вывески, однако спустя несколько недель после выхода данного репортажа в эфире, эти же самые вывески по прежнему "украшают" историческое строение в центре Москвы.

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