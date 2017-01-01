Площадь у метро "Царицыно" освобождают от самостроя
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 21:35
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На юге Москвы у станции метро "Царицыно" полным ходом идут работы по сносу самостроя с площади у входа в метро и многочисленных остановок общественного транспорта. В ходе пятой волны демонтажа незаконных построек с площади скоро полностью исчезнут палатки с шаурмой, различные точки общепита сомнительного качества и другие палатки. После вывоза мусора территорию благоустроят, а также на этом месте запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который объединит метро, наземный общественный транспорт и пригородные электрички Курского направления МЖД.
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