С павильона №58 «Земледелие» на ВДНХ после комплексной реставрации начали снимать строительные леса

Автор: Uwis Дата публикации: 01.10 23:20

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С павильона №58 «Земледелие» («Украинская ССР»), знаменитый своей колоритной керамической облицовкой фасада, скульптурными группами у входа и украшенным мозаикой лепным гербом, начали снимать строительные леса. На данный момент в павильоне проходят последние этапы реставрации внешнего облика. Посетители Выставки увидят богатый внешний декор павильона после первой комплексной реставрации. Взорам посетителей уже предстали обновлённые башня-корона с ажурной решёткой и пилястрами, золотой сноп пшеницы, шпиль и звезда, которые потребовали нового золочения.