Международный день музыки "Культурный центр Елены Образцовой" в Санкт-Петербурге отметил тремя концертами.

Автор: Leobr Дата публикации: 01:31

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1 октября 2017 года Международный день музыки. "Культурный центр Елены Образцовой" в Санкт-Петербурге, Невский проспект 65 (созданный самой певицей) открыл новый музыкальный сезон сразу тремя концертами-анонсами будущих концертов. Инструментальная музыка, оперное и эстрадное пение... Готовится полный фильм, а пока первые фото с музыкального праздника.