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В Одинцово сгорели три иномарки

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
04:13
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Загорелся автомобиль Тойота. Пожар начался в передней части автомобиля. За короткое время пламя перекинулось на салон и машина полностью оказалась в огне. Спустя несколько минут огонь перешел на соседний Фольксваген и Ниссан. Очевидцы происшествия вызвали пожарных и стали отгонять припаркованные рядом машины. К прибытию пожарных Тойота и Фольксваген уже полностью выгорели, а Ниссан был объят огнем частично. Так как пожарные расчеты не смогли близко подобраться к горящим машинам из-за припаркованного транспорта, то пожарные протянули магистральную рукавную линию и начали тушение. На ликвидацию пожара потребовалось 30 минут. Пострадавших нет. Как сообщили очевидцы, в данном районе автомобили стали загораться очень часто. Полиция расследует произошедшее.

Московская область, Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3

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