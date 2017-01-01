В Одинцово сгорели три иномарки
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 04:13
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Загорелся автомобиль Тойота. Пожар начался в передней части автомобиля. За короткое время пламя перекинулось на салон и машина полностью оказалась в огне. Спустя несколько минут огонь перешел на соседний Фольксваген и Ниссан. Очевидцы происшествия вызвали пожарных и стали отгонять припаркованные рядом машины. К прибытию пожарных Тойота и Фольксваген уже полностью выгорели, а Ниссан был объят огнем частично. Так как пожарные расчеты не смогли близко подобраться к горящим машинам из-за припаркованного транспорта, то пожарные протянули магистральную рукавную линию и начали тушение. На ликвидацию пожара потребовалось 30 минут. Пострадавших нет. Как сообщили очевидцы, в данном районе автомобили стали загораться очень часто. Полиция расследует произошедшее.Московская область, Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3
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