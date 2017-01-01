В Одинцово девушка выпала с 8 этажа и погибла

Автор: Разведчик Дата публикации: 04:17

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В полицию поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Новая Трехгорка из окна жилого дома выпал человек. На место ЧП выехали медики и полицейские. Вскоре на придомовой территории был обнаружен труп молодой девушки с травмами, характерными для падения с высоты. Было установлено, что в квартире, расположенной на восьмом этаже, распивали спиртное две девушки - сестры. В какой-то момент одна из девушек ушла на балкон и сказала сестре, что не хочет жить. Оставшаяся в квартире девушка не придала значения словам сестры, но позднее увидела, что ее сестра и вправду выбросилась из окна. Когда девушка поспешила на помощь родственнице, то та уже была мертва. На месте работают следователи и полицейские. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

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73 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194230

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