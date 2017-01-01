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Под Петропавловском-Камчатским асфальт кладут под дождём (ВИДЕО)

Автор:
Mishanya
Дата публикации:
09:00
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Дорогу в Камчатском крае ремонтируют под дождём. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял укладку асфальта в непогоду на видео.

По словам очевидца, кадры сняты в городе Елизово, что под Петропавловским-Камчатским. В понедельник днём (по местному времени) автомобилист заметил, как над проезжей частью поднимается облако пара. Оказалось, что это - "новые технологии", которые, по словам автора видео, дошли и до их региона.

Насколько качественным окажется данный ремонт - остаётся загадкой.

Ранее схожие методы укладки асфальта наблюдались в Великом Новгороде, а также в Ростове-на-Дону. В последнем городе, по словам мобильного репортёра, "асфальт дымился и шипел, сопротивляясь такой несправедливости".
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