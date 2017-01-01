Под Петропавловском-Камчатским асфальт кладут под дождём (ВИДЕО)
- Автор:
- Mishanya
- Дата публикации:
- 09:00
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- 35
По словам очевидца, кадры сняты в городе Елизово, что под Петропавловским-Камчатским. В понедельник днём (по местному времени) автомобилист заметил, как над проезжей частью поднимается облако пара. Оказалось, что это - "новые технологии", которые, по словам автора видео, дошли и до их региона.
Насколько качественным окажется данный ремонт - остаётся загадкой.
Ранее схожие методы укладки асфальта наблюдались в Великом Новгороде, а также в Ростове-на-Дону. В последнем городе, по словам мобильного репортёра, "асфальт дымился и шипел, сопротивляясь такой несправедливости".
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