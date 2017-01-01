Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Холодное и пасмурное утро в столице

Холодное и пасмурное утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:00
  • 16
  • 0

В столице пасмурно и холодно, днём воздух сможет прогреться не больше +6С.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
11:02 | tim777
В столице сохраняется прохладная погода
35 0
09:00 | Mishanya
Под Петропавловском-Камчатским асфальт кладут под дождём (ВИДЕО)
165 5
28.09 21:00 | AlTeg()
Скачок напряжения стал причиной остановки поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
50 1
29.09 21:22 | Uwis
Осень в парке "Зарядье"