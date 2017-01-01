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В Москве продолжается снос пятиэтажек

Автор:
leonidpro
Дата публикации:
12:39
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В рамках реконструкции 7 квартала района Кунцево рабочие приступили к демонтажу ещё двух панельных пятиэтажных домов.

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