Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:04
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- 13
Одним из самых популярных хэштегов в местном сегменте соцсетей стала "Демокрасья". То есть - "Демократия". Стоит кликнуть на него в "Твиттере" - как на экране появляются сотни, а то и тысячи постов. Именно с помощью этой метки каталонцы сообщали друг другу - где можно проголосовать. И координировали свои действия. В основном - это фотографии, сделанные на подходе к избирательным участкам. Или - на самих участках, в разгар голосования. Что интересно - есть тут и ночные снимки. Очевидно, в очереди выстраивались заранее. Чтобы - опередить испанскую полицию.
Она - как ни пыталась - не смогла повлиять на более чем внушительную явку: желающих проголосовать, как видно на кадрах, было так много, что кое-где они собирались даже не группами, а целыми толпами. Например, как на этом видео.
Впрочем, как раз из-за полиции - довольно скоро на смену мирным кадрам пришли совсем другие фото и видео. Понятно, что их распространения власти Королевства едва ли хотели. Но - Интернет увидел всё. Например, вот такой ролик. Как видно, стражи порядка со сторонниками отделения от Испании не церемонились. По тэгу "Референдум" ближе к середине дня можно было множество подобных роликов - от мобильных репортёров. Здесь же - окровавленные люди, битые стёкла - и другие свидетельства того, что на улицах большинства каталонских городов царил настоящий хаос. Зрелища, конечно, не для слабонервных.
Правда, кровь лилась - далеко не везде. Отдельные отряды гвардейцев - сами не выдержали натиска толпы. И как видно на этих кадрах, отступали - под свист и аплодисменты.
Да и вообще, аплодисменты в день референдума - звучали нередко. Как оказалось, для многих каталонцев плебисцит - стал настоящим праздником, видео с которого они хотели поделиться друг с другом в соцсетях. А герои этого ролика - даже включали музыку. В общем, веселились - как могли. Видимо - назло Мадриду.
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