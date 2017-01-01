Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)
- Автор:
- rally60
- Дата публикации:
- 12:25
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Их "Субару" на первом спецучастке "ЖелезОво" на полном ходу при выходе из поворота вылетел за пределы трассы. Ударившись о камень на обочине, он подлетел вверх на несколько метров, переломал близрастущие деревья и приземлился на дорогу. Одна из зрительниц чудом избежала травм.
Первый пилот отделался испугом. Главный удар пришелся на второго пилота: в результате аварии он сломал лопатку. Каркас безопасности, система ханс и кресло с "ушами" отработали на сто процентов и спасли жизни пилотам.
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