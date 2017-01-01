Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Автор: rally60 Дата публикации: 12:25

20

20 0

20

20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194239

Ралли "Псков-2017" по количеству сходов с трассы в этом году можно назвать рекордсменом. Одной из самых жутких аварий стал вылет автомобиля Александра Русанова и Алексея Селиванова. Авария произошла 30 сентября 2017 года.Их "Субару" на первом спецучастке "ЖелезОво" на полном ходу при выходе из поворота вылетел за пределы трассы. Ударившись о камень на обочине, он подлетел вверх на несколько метров, переломал близрастущие деревья и приземлился на дорогу. Одна из зрительниц чудом избежала травм.Первый пилот отделался испугом. Главный удар пришелся на второго пилота: в результате аварии он сломал лопатку. Каркас безопасности, система ханс и кресло с "ушами" отработали на сто процентов и спасли жизни пилотам.