Фургон влетел в отбойник и перевернулся
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:24
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По словам очевидцев, он решил обогнать движущийся впереди кроссовер. Однако потерял управление и попал в аварию. Сначала машину повело из стороны в сторону, затем она и вовсе влетела в отбойник, от столкновения с которым перевернулась на бок. И в таком положении сделала несколько кульбитов на асфальте. Инцидент запечатлел на видео регистратор другого автомобиля. Который по счастливой случайности всё же не стал участником этого ДТП.
Сообщается, что авария произошла в минувшие выходные, 30 сентября 2017 года. Состояние водителя перевёрнутого фургона - не уточняется.
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