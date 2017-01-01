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Фургон влетел в отбойник и перевернулся

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:24
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Поспешишь - в серьёзное ДТП угодишь. Так можно переделать русскую поговорку для описания этого водителя из Китая.

По словам очевидцев, он решил обогнать движущийся впереди кроссовер. Однако потерял управление и попал в аварию. Сначала машину повело из стороны в сторону, затем она и вовсе влетела в отбойник, от столкновения с которым перевернулась на бок. И в таком положении сделала несколько кульбитов на асфальте. Инцидент запечатлел на видео регистратор другого автомобиля. Который по счастливой случайности всё же не стал участником этого ДТП.

Сообщается, что авария произошла в минувшие выходные, 30 сентября 2017 года. Состояние водителя перевёрнутого фургона - не уточняется.
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