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Подготовка к "Российской энергетической неделе" на Манежной площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:41
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«Российская энергетическая неделя» станет единой отраслевой коммуникационной бизнес-площадкой международного уровня в России по энергетической тематике. На полях Форума будут обсуждаться перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая промышленность. Цель мероприятия — демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества. В Форуме примут участие более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи и около 1 тыс. журналистов. Приглашены представители из более чем 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также из Австралии.

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