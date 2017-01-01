Автомобиль выписывал зигзаги на КАД вокруг Санкт-Петербурга
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:47
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Как видно на кадрах, запечатленных регистратором, легковушка с включенной "аварийкой" выписывала зигзаги - причём по ширине все проезжей части, двигаясь через несколько полос. В конце-концов, белая машина развернулась почти на 180 градусов и остановилась у отбойника. К счастью, во время сомнительных манёвров другим участникам дорожного движения столкновения с неадекватным водителем избежать удалось.
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что автору удалось запечатлеть нарушителя ПДД. Другие предполагают, что водителю иномарки могло стать плохо. И сетуют на то, что никто из тех водителей, что попали в объектив регистратора, не вышел посмотреть, в каком состоянии находился лихач.
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