Мебельный комбинат загорелся в городе Чехов

"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль выписывал зигзаги на КАД вокруг Санкт-Петербурга

Автомобиль выписывал зигзаги на КАД вокруг Санкт-Петербурга

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:47
  • 35
  • 0

Странные манёвры водителя на белой "Шкоде" привлекли внимание автомобилистов на КАД. Сообщается, что запись с инцидентом была опубликована накануне вечером в одной из социальных сетей.

Как видно на кадрах, запечатленных регистратором, легковушка с включенной "аварийкой" выписывала зигзаги - причём по ширине все проезжей части, двигаясь через несколько полос. В конце-концов, белая машина развернулась почти на 180 градусов и остановилась у отбойника. К счастью, во время сомнительных манёвров другим участникам дорожного движения столкновения с неадекватным водителем избежать удалось.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что автору удалось запечатлеть нарушителя ПДД. Другие предполагают, что водителю иномарки могло стать плохо. И сетуют на то, что никто из тех водителей, что попали в объектив регистратора, не вышел посмотреть, в каком состоянии находился лихач.
  • 35
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
02:42 | Leobr
День пожилого человека отметили и в Санкт-Петербурге
94 0
28.09 11:41 | Danik0962
Автомобиль вспыхнул в результате ДТП на КАД в Ленинградской области (ВИДЕО)
24 0
26.09 13:41 | Irinka
Множество таксистов заставили остановочное пространство автомобилями в Саратове
53 0
17.08 21:09 | Cyrillius
На КАД в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль
99 1
02.08 10:45 | Евгений
Хамство на дорогах Воронежа снял на видео автомобилист