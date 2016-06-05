На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:28
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Сообщается, что в результате трагедии погибли не меньше 20 человек. Ранения разной степени тяжести получили еще более сотни людей.
Музыкальный фестиваль под открытым небом собрал десятки тысяч человек. Люди не сразу поняли, что происходит. Кто-то как видно на кадрах, пытался убежать, кто-то падал на землю. Кто-то, судя по этому видео, ползком пытался добраться в какое-нибудь более безопасное место - спрятаться под крышей или за стеной. За кадром слышны крики.
Свидетелем стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе стал американский миллионер Дэн Билзерян, известный как “король Инстаграма” .
Сообщается, что в момент происшествия ему вместе с другими очевидцами пришлось спасаться. Любитель социальных сетей снял небольшое видео, пока бежал в безопасное место. На записи слышны звуки стрельбы. Комментарии Билзеряна весьма эмоциональны.
Это и понятно - описать такую ситуацию приличными словами едва ли возможно. В сети сотни роликов с места трагедии.
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