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Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:55
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Извержение вулкана в тихоокеанском государстве Вануату, на острове Оба, заставило всё его население эвакуироваться на соседние острова.

По данным ученых, лава вылетает на высоту до 100 метров каждые 10 секунд. При этом, пепел и кислотные дожди представляют для людей большую опасность. Очевидцы сняли активность вулкана на видео. Другие выложили в Сети кадры с жителями острова, которые покидают опасную территорию. Эвакуационные пункты уже переполнены. Есть проблемы с продовольствием.

Как сообщают СМИ, помощь Вануату оказывают Австралия и Новая Зеландия.
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