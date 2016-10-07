Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:55
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По данным ученых, лава вылетает на высоту до 100 метров каждые 10 секунд. При этом, пепел и кислотные дожди представляют для людей большую опасность. Очевидцы сняли активность вулкана на видео. Другие выложили в Сети кадры с жителями острова, которые покидают опасную территорию. Эвакуационные пункты уже переполнены. Есть проблемы с продовольствием.
Как сообщают СМИ, помощь Вануату оказывают Австралия и Новая Зеландия.
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