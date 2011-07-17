Moscow Classic Grand Prix-2017. Финал гоночного сезона (фотолента)

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 15:53

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48 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194250

1 октября состоялся 3-й заключительный этап международного открытого любительского лично-командного чемпионата по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях «Moscow Classic Grand Prix» на автодроме «Moscow Raceway».Выбранный в начале текущего года организатором Чемпионата – компанией «Старое Время» - формат проведения и позиционирования мероприятия как Фестиваля истории и автоспорта останется актуальным и на этот раз.Кроме заездов спортивных и гоночных автомобилей в дисциплинах «Спорт» и «Тайм Аттак», всем собравшимся будет представлена обширная познавательная и развлекательная программа от партнёров Фестиваля:· экспозиция и тест-драйв новых моделей автомобилей «LADA» от ПАО «АВТОВАЗ»,· экспозиция 120 автомобилей 80-х – 90-х годов ХХ века от «Youngtimer Club»,· полёты на воздушных шарах,· выставка раритетной техники от нескольких авто- и мотоклубов,· развлекательная детская площадка,· концертная программа.Спортивная часть Фестиваля состояла из заездов спортивных и гоночных автомобилей в классах «Жигули» (1300; 1600; +), «Москвич» (1600; 2000; +), «Волга» (Волга; Волга 406; Волга ГАЗ-21), «Формула» (1300; 1600), «Стандарт», «Oldtimer» и «Youngtimer».В финале автоспортивного праздника, после подведения итогов чемпионата «Moscow Classic Grand Prix» сезона 2017 года, состоится награждение победителей призами и подарками от Организатора и партнёров мероприятия, одним из которых является ПАО «АВТОВАЗ».Видя огромный интерес наших граждан к истории страны, автомобилям, любительскому автоспорту и чемпионату MCGP, а также понимая перспективы дальнейшего развития классических кольцевых гонок, руководство ПАО «АВТОВАЗ» приняло решение поддержать самое массовое и по-настоящему народное соревнование в России - «Moscow Classic Grand Prix».Основная борьба на треке по традиции разворачивается в командном зачёте. Ведь именно в этом зачете по итогам сезона 2017 г. победителей ждут суперпризы! Два автомобиля LADA Granta Drive Active от ПАО «АВТОВАЗ»! Для команды очень важен результат каждого из ее спортсменов. Чем выше индивидуальный результат гонщика, тем ближе будет общекомандная победа и шанс выиграть автомобиль!