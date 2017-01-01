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Москвичи ждут тепла в свои квартиры

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:53
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Многие москвичи самым внимательным образом следят за тем, когда дадут отопление в квартиры. Для людей важно получить поскорее тепло в свои дома, потому что на улице холодает и, как следствие, в жилых помещениях становится прохладнее. Накануне стало известно, что отопительный сезон в российской столице стартовал официально. Изначально тепло было подано в социальные объекты, а затем уже настала очередь жилых домов. Власти вместе с коммунальщиками пообещали, что все жилые объекты Москвы получат долгожданное тепло к вечеру понедельника. Таким образом москвичи могут перевести дыхание, так как всего несколько часов осталось до того момента, когда все объекты российской столицы будут подключены к тепловой энергии. Можно констатировать, что как таковой график включения отопления в Москве по адресам сейчас не требуется. Ежели власти исполнят свое обещание, что к вечеру 2 октября отопление появится везде и всюду.

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