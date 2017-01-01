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Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:25
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Кадры массового ДТП в Саратове опубликовали в Сети.

Сообщается, что авария произошла на улице Университетской в минувшую пятницу, 29 сентября. По словам автора этого видео, ВАЗ 2114 перевернулся в результате ДТП и протаранил четыре автомобиля. Регистратор запечатлел столкновение буквально парящей отечественной легковушки с "Hyundai Elantra". За кадром остался таран "Ford Focus" и "Renault".

По счастливой случайности автомобиль автора этого ролика не получил ни царапины. "Я был между четырех разбитых машин. На моей - ни царапины!" - пишет очевидец. Впрочем, как пишут СМИ, в результате ДТП никто не пострадал.
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