В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:47
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На кадрах видно, как водитель иномарки сначала притормаживает перед знаком "Уступите дорогу", а затем пытается проехать крестообразный перекрёсток. Однако в этот момент на главной дороге появляется отечественная легковушка. Она на скорости врезается в бок белого автомобиля. Отчего машины разворачивает, а иномарка сносит дорожный знак.
Очевидцы ДТП поспешили на помощь участникам аварии. В комментариях к ролику сообщается, что ЧП, к счастью, обошлось без жертв.
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