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В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:47
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Момент ДТП в Краснодаре попал в объектив регистратора.

На кадрах видно, как водитель иномарки сначала притормаживает перед знаком "Уступите дорогу", а затем пытается проехать крестообразный перекрёсток. Однако в этот момент на главной дороге появляется отечественная легковушка. Она на скорости врезается в бок белого автомобиля. Отчего машины разворачивает, а иномарка сносит дорожный знак.

Очевидцы ДТП поспешили на помощь участникам аварии. В комментариях к ролику сообщается, что ЧП, к счастью, обошлось без жертв.
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Комментарии (0)

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