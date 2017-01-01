Пять человек спасены при ликвидации пожара в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 15:57

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2 октября днём в центре Москвы в Таганском районе произошел пожар. Загорелось административное здание расположенное по адресу Волгоградский проспект д.1 Очаг возгорания находился в подвальном помещении трехэтажного дома. С помощью трехколенчатой лестницы из здания было спасено пять человек. Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 15:07 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 20 кв.м