Пять человек спасены при ликвидации пожара в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 15:57
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2 октября днём в центре Москвы в Таганском районе произошел пожар. Загорелось административное здание расположенное по адресу Волгоградский проспект д.1 Очаг возгорания находился в подвальном помещении трехэтажного дома. С помощью трехколенчатой лестницы из здания было спасено пять человек. Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 15:07 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 20 кв.м
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